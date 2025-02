Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die russische Einflussoperation "Voice of Europe" konnte in rechten Kreisen auf Hilfe zählen. Mit dabei waren Stiftungen, Lobbyisten und Autoren. Konkrete Spuren führen zum ungarischen Staat.

Die angebliche "Stimme Europas" umgibt ein eisernes Schweigen. Kein ganzes Jahr ist es her, dass der tschechische Geheimdienst die russische Einflussoperation namens "Voice of Europe" auffliegen ließ. Seiner Überzeugung nach versuchte der Kreml über das in Prag angesiedelte Nachrichtenportal, die europäische Politik zu unterwandern. Wurden Politiker von Moskau gekauft? Die Rede war von Propaganda, Bestechung und Geldwäsche. Auch von Spionage.

Zahlreiche Abgeordnete in gleich mehreren EU-Staaten gerieten in den Sog der Affäre. In Deutschland nahm die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Petr Bystron von der AfD auf, der die Vorwürfe bestreitet. In Belgien durchsuchte die Polizei Büro und Wohnung eines ehemaligen Assistenten von Maximilian Krah, ebenfalls von der AfD.

Die EU verhängte Sanktionen gegen die Hintermänner. Als Drahtzieher gilt der Oligarch Viktor Medwedtschuk, für dessen Tochter Machthaber Wladimir Putin einst die Patenschaft übernahm.

Spuren führen bis nach Budapest

Wer Medwedtschuk aber half, ins Herz der europäischen Demokratie vorzudringen, blieb bis dato ungeklärt. Dazu äußern will sich fast niemand, der damals dabei war. Wenn es um die russische Einflussoperation "Voice of Europe" geht, bleiben Antworten auf E-Mails aus, Nachfragen am Telefon werden abgewimmelt. Wer doch reagiert, dementiert vehement.

Zahlreiche Hinweise, die t-online vorliegen, lassen aber einen brisanten Schluss zu: Vom ungarischen Staat finanzierte Stiftungen und Medien flankierten die russische Einflussoperation.

Die Spurensuche beginnt bei einem umtriebigen Berater aus Frankreich, der offenbar eine wichtige Schnittstelle zwischen den Kampagnen aus Russland und Ungarn bildete. Über einen deutschen Verein und eine auffällige Konferenz in München führt sie bis nach Budapest.

Medwedtschuks Mann in Brüssel. Der schmale Franzose mit dem runden Gesicht, zuweilen tiefen Falten auf der Stirn und einem fast spitzbübischen Lächeln spricht recht flüssiges Deutsch mit dem landestypischen Akzent. Ähnlich flüssig bedient er sich des Englischen. Er ist ein Brüsseler Gewächs, das seine Lobbykarriere über Jahrzehnte am Rande des europäischen Politbetriebs aufgebaut hat.

Wenn man Malosse erreicht, ist er meist in Eile. Beim ersten Anruf besonders. "Ich habe nie irgendwelche Beziehungen zu 'Voice of Europe' gehabt", sagt er. "Deswegen kann ich auch keine Auskunft geben." Vielleicht noch einen Satz zu Viktor Medwedtschuk, dem Oligarchen hinter "Voice of Europe"? Leider keine Zeit. Termine. Auch nach seiner Zeit in offiziellen Ämtern ist Malosse offensichtlich ein vielbeschäftigter Mann.

Hilfe für den Oligarchen

Einst vertrat der Korse französische Handelskammern bei der EU. Für zweieinhalb Jahre war er Präsident des sogenannten Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Das Beratergremium bündelt die Interessen von zivilgesellschaftlichen Verbänden. Damals fuhr er zur Revolte auf dem Maidan in Kiew, Russland belegte ihn mit einem Einreiseverbot. Seit 2015 hat er keine offizielle Position mehr inne.

Aufgefallen ist er seitdem mit dubiosen Auslandstrips mit rechten Abgeordneten – nach Bangladesch, ins umkämpfte Kaschmir, auf die Malediven. Mit Auftritten bei staatsnahen ungarischen und russischen Organisationen. Und mit seinen Beziehungen zum Oligarchen Medwedtschuk. Malosse war von Beginn an dabei, als der Putin-Getreue in Europa begann, seine Fäden bis zur AfD zu spannen. Besser: Er half ihm dabei.