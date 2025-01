Die ukrainischen Streitkräfte haben ein neues KI-basiertes System erhalten, das gepanzerte Fahrzeuge vielseitiger und effektiver einsetzbar machen soll. Entwickelt wurde der FDI Falcon 127M von der türkischen Firma FDI Group, wie "Defense Express" berichtet. Das System wurde nach erfolgreichen Tests kostenlos an die Ukraine übergeben und soll eine präzisere Zielerfassung und -bekämpfung ermöglichen, indem es Kameras, Sensoren und Künstliche Intelligenz kombiniert.

Das Herzstück des 650.000 Dollar (rund 630.000 Euro) teuren Systems sollen zwei unabhängig arbeitende Kameras sein, die eine Rundumsicht von 360 Grad bieten. Bedrohungen können offenbar auf eine Entfernung von bis zu 5.000 Metern erfasst werden, während eine integrierte Künstliche Intelligenz bis zu fünf Ziele gleichzeitig erkennt und verfolgt. Die Berechnung ballistischer Daten in Echtzeit soll es demnach ermöglichen, auch bewegliche Objekte präzise zu treffen. Dies soll nicht nur die Effizienz des Systems erhöhen, sondern auch die Sicherheit der Besatzung verbessern.

System kann auf verschiedene Fahrzeuge gebaut werden

Das System sei rund um die Uhr einsetzbar und funktioniere auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Wärmebildkameras ermöglichen demnach den Einsatz bei Dunkelheit, dichtem Nebel oder Rauch. Laut "Defense Express" kann die Technologie flexibel in verschiedene gepanzerte Fahrzeuge eingebaut werden, darunter sowohl westliche Modelle als auch in der Ukraine entwickelte Fahrzeuge. Dadurch können auch ältere Modelle modernisiert und für neue Einsatzanforderungen angepasst werden.

Die FDI Group, die neben der Türkei auch Standorte in Portugal und der Ukraine betreibt, entwickelt nach eigenen Angaben ihre Systeme basierend auf internationalen und ukrainischen Gefechtserfahrungen. Neben dem beschriebenen System plant das Unternehmen, eine neue Luftabwehrlösung im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar (rund 146 Millionen Euro) zu testen und ebenfalls kostenlos an die Ukraine zu übergeben. Dies könnte einen weiteren Schritt in der Nutzung von KI-gestützten Technologien im militärischen Bereich darstellen.