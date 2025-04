Sergej J. Netschajew (Archivbild): Der russische Botschafter in Deutschland steht während einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Schlacht um die Seelower Höhen am Ehrenmal. (Quelle: Soeren Stache/dpa)

Der Handschlag zwischen sowjetischen und amerikanischen Soldaten 1945 in Torgau ist in die Geschichte eingegangen. Um das Gedenken gab es vorab Streit. Der russische Botschafter gibt sich ungerührt.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew hat am Freitag im sächsischen Torgau an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten am 25. April 1945 teilgenommen. Netschajew meldete sich dabei auf Deutsch zu Wort: "Heute müssen wir erinnern an die gefallenen Soldaten", sagte der russische Diplomat umringt von Journalisten und Bürgern. "Der Tag ist deswegen sehr wichtig für uns."