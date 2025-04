Newsblog zum Ukraine-Krieg Kampagne zur Rekrutierung junger Ukrainer scheitert

Von t-online , das , KON , jaf , mak , sic , tos , cc , FIN Aktualisiert am 28.04.2025 - 07:51 Uhr

Ein ukrainischer Soldat bei einer Übung (Symbolbild): Eine Rekrutierungskampagne der ukrainischen Armee verlief erfolglos. (Quelle: IMAGO/Viacheslav Madiievskyi)

Der Verteidigungsminister warnt vor den bisherigen Friedensvorschlägen der USA. Eine Rekrutierungskampagne der ukrainischen Armee scheitert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukrainische Rekrutierungskampagne scheitert

Die ukrainische Regierung ist mit einer neuen Rekrutierungskampagne, die vor allem auf junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren zielte, gescheitert. Für zwölf Monate Wehrdienst sollen junge Freiwillige eine Prämie von einer Million Hrywnja (etwa 21.000 Euro), ein zinsloses Wohnungsdarlehen sowie ein Monatsgehalt von bis zu 120.000 Hrywnja (etwa 2.500 Euro) erhalten.

Trotz dieser Anreize haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bislang weniger als 500 Menschen einen Vertrag unterzeichnet. Etwa 1.500 weitere Bewerber seien noch im Verfahren, sagte Präsidentenberater Pawlo Palisa. Viele junge Menschen zögerten, häufig auf Druck der Eltern, erklärte Palisa. Die Regierung analysiere nun die Gründe für das verhaltene Interesse.

Trump glaubt, Selenskyj könnte Anspruch auf Krim aufgeben

Sipri: Militärausgaben weltweit stark gestiegen

Die weltweiten Militärausgaben haben laut Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (Sipri) im Jahr 2024 die Summe von 2,72 Billionen Dollar erreicht. Das entspricht einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, heißt es in dem Bericht, der am Montag veröffentlicht wird. Demnach ist es der stärkste Anstieg innerhalb eines Jahres seit dem Ende des Kalten Krieges. Über 100 Länder weltweit haben laut Sipri-Daten ihre Militärausgaben im Jahr 2024 erhöht: "Da Regierungen der militärischen Sicherheit zunehmend Priorität einräumen, oft auf Kosten anderer Haushaltsbereiche, könnten die wirtschaftlichen und sozialen Kompromisse in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben."

Besonders schnell stiegen die Ausgaben in Europa, wie aus den Sipri-Daten hervorgeht. Die Militärausgaben in Europa (einschließlich Russland) stiegen demnach um 17 Prozent. Russlands Militärausgaben beliefen sich im Jahr 2024 auf schätzungsweise 149 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die gesamten Militärausgaben der Ukraine stiegen um 2,9 Prozent auf 64,7 Milliarden US-Dollar und die

Rubio fordert baldige Fortschritte bei Friedensbemühungen

Laut US-Außenminister Marco Rubio könnte die Trump-Regierung ihre Bemühungen um eine Einigung aufgeben, falls Russland und die Ukraine keine Fortschritte erzielen. "Es muss bald geschehen", sagt Rubio in der NBC-Sendung "Meet the Press". "Wir können nicht weiterhin Zeit und Ressourcen in diese Bemühungen investieren, wenn sie nicht zum Erfolg führen."

Nordkorea bestätigt Truppenentsendung nach Russland

Nordkorea hat erstmals die Entsendung von Truppen nach Russland bestätigt. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass die Soldaten des Landes Russland dabei unterstützt hätten, von der Ukraine kontrollierte Gebiete in der russischen Region Kursk zurückzuerobern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Habe "gutes Treffen" mit Selenskyj gehabt

US-Präsident Donald Trump hat sein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "gutes Treffen" bezeichnet. Man werde nun sehen, was passiert, sagte Trump. An Kremlchef Wladimir Putin gerichtet sagte der Republikaner: "Ich möchte, dass er mit dem Schießen aufhört, sich hinsetzt und einen Deal unterschreibt", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf die Frage, was er von Putin erwarte.