Drohnenaufnahmen belegen Erschießung

Die Funksprüche decken sich mit Drohnenaufnahme in der Nähe von Saporischschja. Die Bilder belegen, wie sechs ukrainische Soldaten, nachdem sie sich ergeben haben, mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Mindestens zwei seien erschossen worden, einer sei abgeführt worden, so CNN unter Berufung auf ukrainische Quellen. Ein hoher UN-Mitarbeiter und westliche Geheimdienste hätten CNN die Authentizität der abgehörten Funksprüche und der Drohnen-Aufnahmen bestätigt, so der Sender weiter.

Die Behörden in der Ukraine ermitteln in dem Fall. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft ermittelt sie seit 2022 in insgesamt 75 Fällen von Erschießungskommandos, dabei wurden 268 ukrainische Kriegsgefangene getötet. Die Zahl der Verbrechen steige dramatisch an. Allein in diesem Jahr hätten die ukrainischen Behörden bislang zwanzig Fälle von völkerrechtswidrigen Erschießungen von ukrainischen Kriegsgefangenen registriert.