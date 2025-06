Putins Truppen rücken in Ukraine vor

Aktualisiert am 30.06.2025 - 12:52 Uhr

Aktualisiert am 30.06.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Russischer Vormarsch im Osten der Ukraine

Wladimir Putins Streitkräfte rücken russischen Staatsmedien und Kriegsbloggern zufolge im Osten der Ukraine weiter vor. Demnach nahmen sie eine erste Ortschaft in der zentral-östlichen Region Dnipropetrowsk ein. Es hieß, die Truppen hätten dort am Montag die Kontrolle über das Dorf Dachnoje übernommen. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite oder vom Verteidigungsministerium in Moskau lag zunächst nicht vor.