Russland will die Stadt Tschassiw Jar erobert haben. Noch dementiert die Ukraine, doch bald wird es wohl dennoch offiziell werden. Russland bekommt damit neue Möglichkeiten für Vorstöße im Donbass.

Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag die Eroberung der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Tschassiw Jar gemeldet. Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 lebten rund 12.500 Menschen in der Kleinstadt in der Region Donezk. Auf jüngst von russischen Kanälen geteilten Luftaufnahmen liegt die Stadt jedoch in Schutt und Asche. Knapp 16 Monate dauerten die Gefechte um Tschassiw Jar bisher an – eine der längsten und wohl verlustreichsten Schlachten des Ukraine-Kriegs.

Gänzlich beendet ist die Schlacht laut Angaben aus der Ukraine jedoch weiterhin nicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Erklärung aus Moskau als "Desinformation". Auch Viktor Trehubow, Sprecher der in Donezk stationierten Heeresgruppe "Chortyzja", weist die russische Darstellung zurück: "Die Situation in Tschassiw Jar ist die gleiche wie in den letzten Monaten. Die Russen lügen einfach wieder", sagte er dem Sender RBC. Ebenso führt das in der Regel gut informierte Portal "Deep State Map" den westlichen Rand der Stadt noch immer als ukrainisch kontrolliert.

Trotzdem dürfte die vollständige Eroberung von Tschassiw Jar nur noch eine Frage der Zeit sein. Obwohl ukrainische Militärbeobachter versuchen, die Bedeutung der Stadt herunterzuspielen, offenbart sich in Tschassiw Jar eine der dringendsten Herausforderungen für die ukrainische Armee: Die Verteidigung des Donbass ruht auf immer weniger Säulen. Und wenn Russland die Eroberung weiterer Festungsstädte gelingt, liegt dahinter weitgehend offenes Land, was weitere Vorstöße ins Zentrum der Ukraine begünstigen würde. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Tschassiw Jar: Russlands Ziel nach der Zerstörung von Bachmut

Tschassiw Jar rückte ins Visier der Kremltruppen, nachdem sie im Mai 2023 die nahegelegene Stadt Bachmut in einer monatelangen und äußerst blutigen Stadt erobert hatten. Um die Strecke von rund elf Kilometern zwischen dem westlichen Rand von Bachmut bis zu den westlichen Außenbezirken von Tschassiw Jar vorzustoßen, brauchten die russischen Soldaten also sogar rund 26 Monate. Erst im März/April 2024 begann jedoch die eigentliche Schlacht um die Stadt.

Aus russischer Perspektive ist die Eroberung von Tschassiw Jar gleich aus mehreren Gründen bedeutend. Da die Stadt auf einer Anhöhe liegt, bot sie für die Verteidiger einen guten Punkt, von dem aus Artillerie- und Drohnenangriffe auf die Russen gestartet werden konnten. Gleichzeitig liegt nun auf ihrem Weg in Richtung weiterer Festungsstädte wie Kostjantyniwka, Druschkiwka, Kramatorsk oder Slowjansk eine Hürde weniger vor den Kremltruppen.

Strategie der Ukraine in Tschassiw Jar: Russlands Truppen aufreiben