Ostukraine: Russen versuchen Einkesselung von Pokrowsk

Nach erfolglosen Sturmangriffen direkt auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind russische Truppen inzwischen zu Einkesselungsversuchen übergegangen. Vor allem aus östlicher Richtung werde versucht, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen und Pokrowsk einzukreisen, berichtete Viktor Trehubow, Sprecher der dortigen Truppen, im ukrainischen Staatsfernsehen. Der Abwehrkampf in diesem Bereich bei Konstantyniwka dauere an.

Ein direkter Sturm auf Pokrowsk mache für das russische Militär angesichts hoher Verluste keinen Sinn, daher der Umfassungsversuch. Pokrowsk ist seit Monaten Dauerbrennpunkt an den Fronten im Osten der Ukraine . Die Stadt liegt im Westen der ostukrainischen Region Donezk an einem strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Sie ist inzwischen fast völlig zerstört. Die Ukraine verteidigt sich seit gut drei Jahren gegen eine Invasion Russlands.

Klingbeil reist nach Litauen – Besuch bei Soldaten

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) reist an diesem Montag nach Litauen. Nach der Ankunft in der Hauptstadt Vilnius sind am Dienstag Treffen mit Präsident Gitanas Nauseda und seinen Amtskollegen aus den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland geplant. Der Vizekanzler will auch die Brigade "Litauen" der Bundeswehr besuchen, die in dem Nato- und EU-Partnerland aufgebaut wird. Vorgesehen ist außerdem ein Besuch bei einem dort von Deutschland geführten multinationalen Nato-Gefechtsverband.