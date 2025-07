Vertrauensverlust in der Bevölkerung

Die ukrainische Gesellschaft betrachtet Korruption als größten "inneren Feind". Der Osteuropa-Experte Andreas Umland sagte t-online : "Die Korruptionsbekämpfung steht in der ukrainischen Bevölkerung als Thema ganz weit oben." Viele Ukrainer hätten Selenskyjs ursprünglichen Gesetzesvorstoß daher als "eine Art Vertrauensbruch" empfunden.

Selenskyj selbst räumte Fehler ein. "Wahrscheinlich hätte es einen Dialog geben sollen", sagte er am vergangenen Donnerstag. Die schnelle Kehrtwende dürfte auch dem Druck aus der EU geschuldet sein. Immerhin ist die Rechtsstaatlichkeit eine Bedingung für die laufenden EU-Beitrittsverhandlungen.

Das neue Gesetz ist ein Signal: Die Ukraine will an ihrem Weg Richtung EU festhalten. Doch Zweifel bleiben. Zahlreiche enge Vertraute des Präsidenten sind in Korruptionsskandale verwickelt, viele Verfahren wurden eingestellt oder behindert. Der Fall Tschernyschow ist nur eines von mehreren prominenten Beispielen. Die Herausforderung besteht nun darin, die bestehenden Institutionen nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu stärken.