Russland hat die Eroberung der wichtigen Stadt Tschassiw Jar im ostukrainischen Donezk verkündet. Die für die ukrainische Verteidigung in der Region zentrale Stadt sei "befreit" worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag.

Für die angebliche Eroberung gibt es bisher keine Bestätigung von ukrainischer Seite. Auch das in der Regel gut informierte Onlineportal "DeepStateMap" führt Tschassiw Jar noch immer als in Teilen von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert.

Russland bemühte sich seit Monaten, die Kontrolle über Tschassiw Jar zu erlangen. In den vergangenen Wochen wurde von Häuserkämpfen berichtet. "Der Feind greift jeden Tag an und hat in diesem Jahr nie die Absicht gehabt, seine Versuche aufzugeben, Tschassiw Jar einzunehmen. Da es eine der wichtigsten Siedlungen auf seinem Weg nach Kostjantyniwka und Kramatorsk ist", meldete ein Sprecher des ukrainischen Militärs am vergangenen Sonntag im Sender Espreso TV.