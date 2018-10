Unterwasserarchäologie

Forscher entdecken ältestes intaktes Schiffswrack der Welt

23.10.2018, 09:38 Uhr | mvl, t-online.de

Mehr als 2.400 Jahre lag es unberührt auf dem Meeresgrund, jetzt haben Forscher das bislang älteste weitgehend unversehrte Schiffswrack der Menschheitsgeschichte gefunden.

Ausnahmefund im Schwarzen Meer: Etwa 80 Kilometer vor der Küste Bulgariens haben Archäologen das mutmaßlich bislang älteste intakte Schiffswrack der Welt entdeckt, melden die britische Zeitungen "The Guardian" und "Daily Mail". Das mehr als 2.400 Jahre alte Schiff liegt demnach in einer Tiefe von über 2.000 Metern, wo aufgrund des Mangels an Sauerstoff hervorragende Bedingungen zur Konservierung bestünden.

Das wahrscheinlich altgriechische Schiff sei etwa 23 Meter lang, und verfüge noch über Mast und Ruderbänke. Entdeckt wurde es durch Wissenschaftler des Projekts "Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP)". "Dies wird unser Verständnis von Schiffbau und Seefahrt in der Antike verändern", zitiert der "Guardian" Professor Jon Adams vom MAP.

Gebaut vor der Geburt Christi

Die Forscher vermuten, dass es ein Handelsschiff war. Das Wrack selbst solle auf dem Meeresgrund bleiben, eine Probe wurde hingegen an der Universität von Southampton untersucht und auf ein Alter von etwa 2.400 Jahren datiert. Es wurde demnach um 400 vor Christus gebaut.

Laut Bericht des "Guardian" ist dieses Schiffswrack nicht das einzige, das die MAP-Forscher bislang entdeckt haben. Mehr als 60 solcher Funde hätten die Wissenschaftler währen der drei Jahre langen Mission ausfindig gemacht.