Und dann war Schluss

Den Geburtsnamen des Mongolenherrschers, Temüjin, gab er seinem Segelboot und ließ ihn auch auf dem Nummernschild seines Privatwagens verewigen. Bei seinen ersten Expeditionen in die Region wurde Kravitz die Grabungslizenz noch versagt. Zehn Jahre später aber hatte er die mongolischen Behörden überzeugt – und durfte an der von ihm anvisierten Stätte graben.

Schnell wurde dem Treiben nach einem Besuch des damaligen mongolischen Premierministers jedoch ein Ende gesetzt, der sämtliche Arbeiten des Teams mit sofortiger Wirkung untersagte. Die Amerikaner, ließ der Minister verlauten, wären mit ihren Autos über die Heilige Stätte gefahren, hätten Ausgrabungsgebäude zu nahe an der Mauer errichtet und zu allem Überfluss auch noch geborgene menschliche Überreste respektlos in einfachen Kisten aufbewahrt.

Diese Fehler beging Albert Yo-Min Lin von der University of California in San Diego nicht. Er reiste nicht einmal in die Mongolei – sondern stellte im Juni 2010 zahlreiche hochauflösende Satellitenbilder online und forderte Freiwillige auf der ganzen Welt auf, alles zu markieren, was irgendwie auf Dschinghis Khan letzte Ruhestätte hindeuten könnte.