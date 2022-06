Auf der Jagd nach einer Legende

Im Jahr 2019 entdeckt die griechische Arch├Ąologin Calliope Limneos-Papakosta eine Marmorstatue des Makedonenherrschers in einer Parkanlage. M├Âglicherweise, mutma├čen wiederum andere Forscherinnen und Forscher, sind alle Bem├╝hungen auch m├╝├čig und Alexander liegt gar nicht in Alexandria. So behauptet beispielsweise das griechische Ehepaar Liani und Manos Souvaltzi felsenfest, der Leichnam sei in der Oase Siwa zu suchen.

Alexander ├╝berall?

Etwas merkw├╝rdig mutet allerdings deren Begr├╝ndung an: Heilige h├Ątten ihnen geholfen und sie zum wahren Ort gewiesen. Triantafyllos Papazois, pensionierter General der griechischen Armee, ist dagegen ├╝berzeugt, Alexander l├Ąge im makedonischen Vergina in dem Grab, das eigentlich seinem Vater Philip II. zugeschrieben wird, zusammen mit seiner Frau Roxane.

Und 2011 trat der britische Ingenieur Andrew Michael Chugg mit der These an die ├ľffentlichkeit, Alexander sei unter dem Markusdom in Venedig zu finden. Im 8. Jahrhundert, als der Handel mit Reliquien Schwung aufnahm, so seine Theorie, h├Ątten zwei venezianische Kaufleute ihn in die Lagunenstadt geschafft in dem Glauben, die Gebeine des Heiligen Markus im Gep├Ąck zu haben.