Als die deutsche Hoffnung im Kugelhagel starb

Es waren dann Erwin Kern als SchĂŒtze und Hermann Fischer als Handgranatenwerfer, die Walther Rathenau am 24. Juni 1922 in Berlin ermordeten. Zuvor hatten sie die Gewohnheiten ihres Opfers studiert, so gut wie immer nahm Rathenaus Fahrer morgens den gleichen Weg, so gut wie immer war es die gleiche Uhrzeit. Auch hatten Kern, 23 Jahre alt, und Fischer, 26 Jahre, herausgefunden, dass der Politiker keinen grĂ¶ĂŸeren Personenschutz hatte. Rathenau hatte genau dies abgelehnt.