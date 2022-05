Bericht: Erster Fall von Affenpocken in Belgien bestÀtigt

Antwerpen (dpa) - In Belgien ist einem Bericht zufolge ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Die infizierte Person habe sich beim Institut fĂŒr Tropenmedizin in Antwerpen gemeldet, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender VRT unter Berufung auf die Forscherin Isabel Brosius.

Die infizierte Person sei nicht sehr krank, hieß es. Die Kontakte der Person wĂŒrden ermittelt. Offenbar hat sich der Affenpocken-Erreger bereits lĂ€ngere Zeit unbemerkt in mehreren westlichen LĂ€ndern ausgebreitet, am Donnerstag waren dann bereits zahlreiche Nachweise aus Europa und Nordamerika bekannt, darunter aus Großbritannien, Spanien, Portugal und Schweden. FĂŒr Deutschland war zunĂ€chst kein Fall erfasst. Allerdings ist im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit mit weiteren Nachweisen zu rechnen, wohl auch in anderen Regionen der Welt.