Krankheiten Grippewelle in Australien nach Corona-Lockerungen Von dpa Aktualisiert am 01.06.2022 - 09:48 Uhr Lesedauer: 2 Min. Zwei Jahre lang gab kaum Grippewellen. Jetzt droht vielerorts ein Comeback des Influenzavirus. (Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Sydney (dpa) - Zwei Jahre lang hatte das Influenzavirus wegen der strengen Corona-Ma├čnahmen fast ├╝berall Pause. Speziell Abstandsregeln und Maskenpflicht verhinderten eine Ausbreitung.

Nun aber melden die Beh├Ârden in Australien im Zuge der Lockerungen eine starke Grippewelle in vielen Landesteilen. Auf der S├╝dhalbkugel bricht gerade der Winter an - und der fr├╝he und heftige Ausbruch k├Ânnte ein Vorzeichen daf├╝r sein, was in Europa in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist.

Es gibt kostenlose Grippeimpfungen

Laut Zahlen des australischen Gesundheitsministeriums wurden von Januar bis November 2021 nur 598 vom Labor Influenza-F├Ąlle in Down Under gemeldet. Von Januar bis zum 22. Mai 2022 waren es bereits mehr als 38 700 F├Ąlle. Mehr als 26 000 davon wurden zwischen dem 9. und 22. Mai verzeichnet - was zeigt, wie steil die Kurve ansteigt.

Besonders stark betroffen sind die ├Âstlichen Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Alle drei Regionen k├╝ndigten kostenlose Grippeimpfungen an, damit sich m├Âglichst viele B├╝rger immunisieren lassen.

"Die Grippesaison in diesem Jahr ist sehr schlimm und vergleichbar mit den Zahlen, die wir 2017 hatten", sagte die Premierministerin von Queensland, Annastacia Palaszczuk. "Wir m├╝ssen jetzt mit einem Pr├Ąventivschlag reagieren und sicherstellen, dass wir vorbeugende Ma├čnahmen treffen." Die Grippewelle 2017 war besonders heftig: Damals waren in Australien mehr als 1200 Menschen an dem Virus gestorben.