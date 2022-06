Auch der derzeit beobachtete ungewöhnliche Affenpocken-Ausbruch könne nicht mit vermeintlich durch die Pandemie geschwĂ€chten Immunsystemen in westlichen LĂ€ndern erklĂ€rt werden, sagt Watzl. "Es ist vielmehr so, dass immer hĂ€ufiger Krankheitserreger aus dem Tierreich auf den Menschen ĂŒberspringen." Das liege daran, dass Menschen zunehmend in bisher unerschlossene Gebiete vordringen - und an den zahlreichen internationalen Reisebewegungen. "Wir werden solche Erkrankungen in Zukunft noch hĂ€ufiger sehen. Wenn man an das Aufkommen von Mers, Sars und Sars-CoV-2 denkt, sind die Affenpocken eher harmlos", sagt Watzl.