Berlin (dpa) - Die deutsche Hauptstadt bek├Ąmpft im f├╝nften Jahr in Folge Massen an exotischen Sumpfkrebsen. Die diesj├Ąhrige Saison startete mit dem Fang der ersten Tiere.

Im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung holt ein Fischer ├╝ber den Sommer vorrangig Rote Amerikanische Sumpfkrebse aus den Seen im Britzer Garten und im Tiergarten. Offizieller Start der Fangsaison war am 1. Juni, in der vergangenen Woche wurden die ersten Reusen ausgelegt.