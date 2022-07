"Mathematik-Nobelpreis": Ukrainerin Maryna Viazovska erhält Fields-Medaille

Die aus der Ukraine stammende Mathematikerin Maryna Viazovska ist als bislang erst zweite Frau mit der renommierten Fields-Medaille ausgezeichnet worden. Mit den drei weiteren Preistr├Ągern Hugo Duminil-Copin, June Huh und James Maynard nahm sie die Mathematik-Ehrung am Dienstag an der Aalto-Universit├Ąt in Finnland in Empfang. Das Prestige der Medaille der International Mathematical Union (IMU) ist mit dem der Nobelpreise vergleichbar.