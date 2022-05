Boeings "Starliner" dockt erfolgreich an ISS an

Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist der "Starliner" von Boeing erstmals an der ISS angekommen. Das unbemannte Raumschiff ÔÇô ausgestattet mit einer Testpuppe ÔÇô dockte in der Nacht zum Samstag nach gut eint├Ągigem Flug an dem Au├čenposten der Menschheit rund 400 Kilometer ├╝ber der Erde an.