Berlin braucht Tausende neue Pflegkräfte

In Berlin beginnen heute mit drei Entscheidungen die Bahnrad-Weltmeisterschaften. Größte Chancen auf eine Medaille dürften dabei die deutschen Teamsprinterinnen um Emma Hinze haben.



Bei den Teamsprint-Männern geht es in erster Linie um die Olympia-Qualifikation. Außerdem fällt die Entscheidung im 10-Kilometer-Scratch-Rennen der Frauen.



Im Blickpunkt steht aber auch der Auftritt des deutschen Bahnrad-Vierers, der sich über die Qualifikation und die erste Runde ein Ticket für die Finalläufe am Donnerstag sichern will.

Einer Studie zufolge braucht Berlin perspektivisch mehrere Tausend weitere Pflegekräfte für Kliniken und Heime. "Wir werden 2030 einen zusätzlichen Bedarf an 10.000 Vollzeit-Pflegekräften haben", sagte der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner, der Deutschen Presse-Agentur.



Die Zahl ist demnach das Ergebnis von Berechnungen des Deutschen Krankenhausinstituts in Auftrag der BKG. "Wir müssen jetzt handeln. Zehn Jahre sind in der Personalentwicklung eine kurze Zeit", betonte Schreiner angesichts der Prognose. Am Donnerstag soll die Studie bei einer Fachkonferenz in Berlin vorgestellt werden.

Industriekletterer befestigen den roten Berlinale-Bären am Kino Zoo-Palast: Auf den Filmfestspielen wird eine Neufassung von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" gezeigt. (Quelle: snapshot/imago images)



Die Filmfestspiele in Berlin werden mit geschichtsträchtigem Stoff fortgesetzt. Auf der Berlinale präsentiert der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani seine Neufassung von "Berlin Alexanderplatz".



Den Roman von Alfred Döblin nutzte nach der frühen Verfilmung im Jahr 1931 mit Heinrich George und Bernhard Minetti auch Rainer Werner Fassbinder als Vorlage für seine 14-teilige Fernsehfassung von 1980. Qurbani transferiert den Stoff nun in die Gegenwart eines afrikanischen Flüchtlings in Berlin.

Die Berliner S-Bahn hat die technische Störung behoben, die am Dienstag zu Verzögerungen geführt hatte. Die Probleme nach Bauarbeiten an der Strecke zwischen Halensee und Westend sowie zwischen Südkreuz und Schöneberg seien beseitigt worden, twitterte die S-Bahn in der Nacht zum Mittwoch.



Die Linien S41, S42 und S46 waren am Dienstag nicht in regulärer Taktung gefahren. Die S45 und die S47 wurden verkürzt.

Eine Gute Nachricht kurz vor der Betriebspause. Die technische Störung an der Strecke zw. Halensee und Westend sowie zw. Südkreuz und Schöneberg konnte beseitigt werden. https://t.co/v3p9JnaW4v — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) February 25, 2020

