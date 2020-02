LIVEHauptstadt-Ticker

Hindenburg ist kein Berliner Ehrenbürger mehr

Die Regierung in Berlin hat veranlasst, den ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg aus der Liste der Ehrenbürger der Stadt zu streichen. Am 30. Januar 1933 hatte Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzler berufen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller habe die Streichung Hindenburgs aus der Ehrenbürgerliste veranlasst, teilte die Senatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Müller setzte damit einen Beschluss des Abgeordnetenhauses um. Lesen Sie hier mehr.

