LIVEHauptstadt-Ticker

Union Berlin fliegt aus dem DFB-Pokal

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Gestern Abend hat Union Berlin zuhause gegen Bayer Leverkusen 3:1 verloren. Damit ist der Traum vom DFB-Pokal für die Köpenicker im Achtelfinale zu Ende gegangen. Die gesamte Partie gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Ebenfalls einen Dämpfer musste Alba Berlin gegen den FC Barcelona hinnehmen. Sie verloren zu Hause in der Mercedes-Benz-Arena mit 80:84 in der Basketball-Euroleague. Die Wasserfreunde Spandau 04 unterlagen in der Wasserball-Champions-League mit 7:11 den Gästen von Olympiacos Piräus.

