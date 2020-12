Corona-Lage in Berlin

Müller kündigt Lockdown bis 10. Januar an

10.12.2020, 13:04 Uhr | t-online, dpa

In Berlin soll nach Weihnachten ein Corona-Lockdown kommen. Dafür sprach sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller aus. Auch Geschäfte sind von den Maßnahmen betroffen.

Berlin plant deutliche Einschränkungen für Einzelhandel und Schulen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus an.



"Wir werden den Einzelhandel herunterfahren müssen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssen alle andere Shoppingangebote geschlossen werden, und zwar bis zum 10. Januar, es geht nicht anders", sagte der SPD-Politiker in der Plenarsitzung. Ab wann das gelten soll, stehe noch nicht fest. "Es geht nicht anders. Wir werden bei den fünf Kontakten bleiben", sagte der Regierende Bürgermeister mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage.

Richtungsänderung beim Thema "Schulen"

Auch an den Schulen muss es aus der Sicht des SPD-Politikers Konsequenzen geben: "Es gibt wahnsinnig viele Kontakte durch Schulgeschehen, durch den Unterricht. Und wir müssen Kontakte vermeiden", sagte Müller. "Aus diesem Grund komme ich zu dem Ergebnis, dass wir unsere Schulferien bis zum 10. Januar verlängern müssen beziehungsweise es auch eine Variante ist, die Ferien am 4. enden zu lassen, aber die Schülerinnen und Schüler dann in einer digitalen Form oder auf andere Weise zu unterrichten." Müller kündigte an, er wolle das am Dienstag dem Senat vorschlagen. "Wir werden das miteinander beraten. Ich denke, es ist ein gangbarer Weg."

Deutschland steuert angesichts weiter steigender Corona-Infektionen auf einen härteren Lockdown nach Weihnachten zu: Immer mehr Bundesländer erklären sich bereit zu dem Schritt, nach Weihnachten bis zum 10. Januar auch weite Teile des Einzelhandels zu schließen.