Berlin

Mann randaliert in Straßenbahn und droht mit Messer

13.05.2021, 12:33 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann hat in einer Straßenbahn randaliert und zwei Menschen mit einem Messer bedroht. Der Mann sei an der Haltestelle Roederplatz in Berlin-Lichtenberg in die Tram gestiegen, habe mehrfach die Notbremse betätigt und mit einer Rasierklinge versucht, Hinweise auf den Mund-Nasen-Schutz abzukratzen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Schließlich habe er ein Messer gezogen und damit einen 29 Jahre alten Fahrgast bedroht, der ihn auf sein Verhalten ansprach.

Als der 58 Jahre alte Tramfahrer mit der Ansage, die Polizei gerufen zu haben, aus seiner Kabine kam, habe der Mann die Klinge in dessen Richtung geworfen, dann gewaltsam die Straßenbahntür geöffnet und sei geflüchtet. Die Videoaufzeichnungen des Vorfalls vom Mittwochabend seien daraufhin gesichert worden. Die Ermittlungen dauerten an.