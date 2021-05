Bekennerschreiben aufgetaucht

Kabelbrand an Tesla-Baustelle – Staatsschutz ermittelt

26.05.2021, 12:53 Uhr | t-online, dpa, mtt

Ganz in der Nähe des künftigen Tesla-Werks bei Berlin haben Stromkabel gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, der Staatsschutz ermittelt. Im Netz ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Armdicke Kabel, die unter anderem die Tesla-Baustelle in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) mit Strom versorgen, sind in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. Trotz des Feuers seien die Kabel aber noch funktionsfähig, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Stromversorgung sei nicht unterbrochen.

Der Brand ereignete sich etwa 500 Meter von der künftigen Autofabrik entfernt. Laut Polizei war er in den Morgenstunden bereits gelöscht. Es seien nicht nur Stromkabel, sondern auch einige Quadratmeter Waldboden von den Flammen erfasst worden.



Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht



Eine Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. "Die Ermittlungsgruppe des LKA ist gerade vor Ort und untersucht den Tatort." Der Staatsschutz ermittle zu einem möglichen politischen Motiv.

Bei dem linken Onlineportal "Indymedia" wurde am Mittwochvormittag ein Bekennerschreiben veröffentlicht. "Wir haben in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021 die Stromversorgung der Baustelle der Tesla-Giga-Fabrik gekappt, indem wir an sechs überirdisch verlegten Hochspannungskabeln Brand gelegt haben", heißt es darin.



"Vulkangruppe" bekannte sich schon zu früheren Anschlägen

Tesla sei weder grün, noch sozial. Der Konzern betreibe weltweit Raubbau, heißt es in dem Posting weiter. Als Absender des Schreibens ist die sogenannte "Vulkangruppe" angegeben. Sie hatte sich bereits in den zurückliegenden Jahren zu diversen Anschlägen bekannt. Unter anderem hatte sich die "Vulkangruppe" 2018 selbst bezichtigt, nachdem 2018 mehrere Kabelverbindungen in der Nähe des Bahnhofs Jungfernheide angezündet worden waren. Damals fiel für rund 6.500 Haushalte im Norden Charlottenburgs über Stunden der Strom aus.

Ob die "Vulkangruppe" tatsächlich hinter dem Kabelbrand bei Tesla steckt, ist allerdings noch unklar. Bei "Indymedia" kann jeder anonym Postings veröffentlichen.



Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Herstellung des Kompakt-SUV Model Y in Brandenburg beginnen, der Start wird sich allerdings verzögern. Bei einer Baustellenbesichtigung sagte Tesla-Chef Elon Musk vergangene Woche, er halte einen Produktionsstart bis zum Jahresende aber weiterhin für möglich.