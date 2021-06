Berlin

Franzosen und Deutsche feiern nach Abpfiff der EM-Spiele

24.06.2021, 06:34 Uhr | dpa

Nach den EM-Fußballspielen Deutschland gegen Ungarn und Frankreich gegen Portugal haben sich in der Nacht deutsche und französische Fans in Berlin versammelt und gefeiert. Auf dem Kurfürstendamm im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf fuhren bis zu 150 Autos entlang, um den Einzug der Teams ins Achtelfinale zu feiern, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Auch auf dem nahegelegenen Hardenbergplatz hatten sich 300 bis 400 Fans versammelt. Beide Spiele endeten mit einem Punktestand von 2 zu 2 Toren.