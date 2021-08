Zwei Verletzte

Hubschrauber stürzt auf A115 am Dreieck Nuthetal

13.08.2021, 11:40 Uhr | t-online

Brandenburg, Michendorf: Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen an der Absturzstelle eines Hubschraubers am Autobahndreieck Nuthetal. (Quelle: dpa)

Am Autobahndreieck Nuthetal bei Michendorf südlich von Potsdam ist ein Tragschrauber abgestürzt. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ist ein Kleinsthubschrauber oder auch Traghubschrauber auf die Autobahn 115 gestürzt. Zwei Personen sind dabei leicht verletzt worden, so eine Sprecherin der Polizei zu t-online. Bei den Verletzten soll es sich um Pilot und Co-Pilot handeln. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Laut Polizei soll es sich um eine Notlandung gehandelt haben. Wie die -Berliner Morgenpost berichtet, startete der Hubschrauber auf dem kleinen Flugplatz Saarmund in unmittelbarer Nähe zur Autobahn. Nach dem Start habe es dann technische Probleme bei dem Fluggerät gegeben. Bei der Notlandung kippte der Flieger auf die Seite. Straßenfahrzeuge waren nicht in dem Unfall verwickelt.



Die Unfallstelle befindet sich kurz vor dem Dreieck Nuthetal in Fahrtrichtung Süden bei Michendorf. Die Abfahrt Richtung Magdeburg war komplett gesperrt. Das Dreieck Nuthetal verbindet die Autobahn A115 nach Berlin mit der A10, dem Autobahnring um Berlin.