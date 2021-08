Berlin

Söder: Endlich vernünftigen Wahlkampf machen

21.08.2021, 12:27 Uhr | dpa

CSU-Chef Markus Söder hat beim gemeinsamen Wahlkampfauftakt seiner Partei mit der CDU auf die Möglichkeit einer Niederlage hingewiesen. "Es ist knapp. Es wird sehr knapp werden in den nächsten Wochen", sagte Söder am Samstag in Berlin. Die Bundestagswahl am 26. September werde der schwerste Wahlgang für die Union seit der Niederlage gegen die SPD 1998.

"Der Trend geht nicht steil nach oben", sagte Söder mit Blick auf zum Teil deutlich sinkende Umfragewerte für die Union. Er versicherte den Anhängern aber: "Es ist nichts verloren. Es gibt Anlass zu kämpfen", und forderte: "Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen."