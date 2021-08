Berlin

Protest gegen Stellenabbau bei Siemens Energy

23.08.2021, 00:47 Uhr | dpa

Der drohende Stellenabbau im Siemens-Gasturbinenwerk in Berlin führt wieder zu Protest. Siemens Energy will 750 der 3500 Arbeitsplätze streichen. Beschäftigte wollen heute vor einem Hotel in Charlottenburg dagegen demonstrieren. Dort tagt eine Einigungsstelle nach ergebnislosen Verhandlungen des Managements mit der Arbeitnehmerseite.

Die Einigungsstelle anzurufen sei eine klare Provokation, sagte Jan Otto, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin. Man werde die die Kolleginnen und Kollegen nicht kampflos aufgeben. Wenn es sein muss, wolle die Gewerkschaft auch zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.

Aus dem Werk an der Huttenstraße sind mehr als 1000 Gasturbinen in alle Welt verkauft worden. Siemens Energy war im vergangenen Jahr von Siemens abgespalten und an die Börse gebracht worden.