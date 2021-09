Dresden

Merkel und Rutte eröffnen Dresdner Vermeer-Ausstellung

03.09.2021, 13:10 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet am kommenden Donnerstag in Dresden gemeinsam mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte die Ausstellung zum holländischen Maler Jan Vermeer. Bei der Schau in der Gemäldegalerie handle sich um "eines der europäischen Ausstellungs-Highlights des Jahres", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag im Berlin.

Begleitet von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) planen Merkel und Rutte zunächst einen Rundgang durch die Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister. Anschließend ist im Lichthof des Albertinums ein Festakt mit 200 Gästen geplant.

Vermeer (1632-1675) gehört zu den bedeutendsten holländischen Malern des Barock. Die Gemäldegalerie besitzt mit dem Bild "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" ein Hauptwerk. Es soll nach vierjähriger Restaurierung erstmals wieder präsentiert werden.