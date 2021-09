Berlin

Corona-Zahlen in Brandenburg höher als vor einer Woche

08.09.2021, 08:32 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 37,5 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitteilte. Das war deutlich mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als es 28,3 waren. Verglichen mit Dienstag gab es jedoch nur einen leichten Anstieg. Der höchste Wert der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg wird aus Elbe-Elster gemeldet (74,2), der niedrigste aus Frankfurt (Oder) (1,8).