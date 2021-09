Berlin

Gut zwei Millionen zur Bundestagswahl aufgerufen

26.09.2021, 01:20 Uhr | dpa

Über den Ausgang der Bundestagswahl am heutigen Tag dürfen auch 2,276 Millionen Schleswig-Holsteiner mitentscheiden. So viele Wahlberechtigte hat es im Norden zu einer Bundestagswahl nach Angaben von Landeswahlleiter Tilo von Riegen noch nie gegeben. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Dort gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Für die zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelfer gilt jedoch die 3G-Regel. Im Norden kandidieren 271 Bewerber (110 Frauen, 161 Männer) für den Bundestag.

2017 hatte die CDU die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein mit 34,0 Prozent klar vor der SPD mit 23,3 Prozent gewonnen. Derzeit sitzen aus dem Norden 26 Abgeordnete im Bundestag. Die CDU stellt davon zehn, die SPD sechs, Grüne und FDP jeweils drei, die Linke zwei und die AfD einen. Hinzu kommt ein fraktionsloser Abgeordneter.