Störungen bei Bus und Bahn

Sturm "Ignatz" reißt Bäume in Berlin um – Ausnahmezustand

21.10.2021, 15:56 Uhr | t-online, dpa

Feuerwehrleute stehen neben einem umgestürzten Baum: Sturm "Ignatz" sorgt in der Hauptstadt für Hunderte Einsätze. (Quelle: Stringer/Reuters)

Der Herbststurm "Ignatz" sorgt in Berlin für Verkehrseinschränkungen und Hunderte Feuerwehreinsätze. Der Deutsche Wetterdienst und die Feuerwehr warnen Berlinerinnen und Berliner.

In Berlin hat die Feuerwehr wegen des Herbststurms "Ignatz" den wetterbedingten Ausnahmezustand ausgerufen. Das teilte sie auf Twitter mit. Demnach würden Einsatz-Notrufe in der Leitstelle ab sofort priorisiert und Freiwillige Feuerwehren zur Unterstützung der Einsatzkräfte in den Dienst gerufen.

Zwischen 8 und 12 Uhr habe es in Berlin bereits 164 wetterbedingte Einsätze gegeben, hieß es auf Twitter weiter. Im gesamten Stadtgebiet gäbe es gleichzeitig Hunderte Einsatzgebiete. Unter anderem waren in Prenzlauer Berg und Mitte Menschen in ihren Autos unter Bäumen eingeschlossen.

Umgekippte Bäume in Berlin: Die Feuerwehr rückte zu Hunderten wetterbedingten Einsätzen aus. (Quelle: Stringer/Reuters)



Wie der "Tagesspiegel" berichtet, wurde eine Frau in Prenzlauer Berg durch herabfallende Äste leicht verletzt. In Pankow riss der Sturm zwei große Bäume um und ließ sie gegen eine Hauswand stürzen, so die Feuerwehr weiter. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr übernahm die aufwendigen Aufräumarbeiten.

Berlin: Verspätungen und Ausfälle auf allen S-Bahn-Linien

Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag Sturmböen und schwere Gewitter vorausgesagt hatte, kommt es in Berlin auch zu Verkehrseinschränkungen. Zahlreiche Buslinien müssten wegen des Sturms und seinen Auswirkungen umgeleitet werden, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. Diverse Straßen mussten gesperrt werden.

Auch bei S- und U-Bahn sowie bei den Regionalzügen kommt es zu Behinderungen. So sei die Geschwindigkeit der S-Bahnen vorsichtshalber auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt worden, teilte die S-Bahn Berlin auf Twitter mit. Dadurch kommt es auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen. Auch umgestürzte Bäume und technische Störungen sorgen für Behinderungen. Auf ihrer Homepage informiert die Bahn über aktuelle Beeinträchtigungen.

Deutscher Wetterdienst: Haus am besten nicht verlassen

Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Berlin und Brandenburg mit Sturmböen einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Besonders in der Südhälfte der Länder könne es demnach vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem sei örtlich mit schweren Gewittern mit teils orkanartigen Böen zu rechnen.

Wegen des Sturmtiefs "Ignatz" hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen am Donnerstag und Freitag gewarnt. Der Wetterdienst empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. Die Feuerwehr rief noch einmal dazu auf, Balkone und Terrassen frei zu halten und lose Gegenstände zu sichern.

Der Berliner Tierpark und der Zoo blieben am Donnerstag sturmbedingt geschlossen. Auch vor dem Betreten von Parks war ausdrücklich gewarnt worden.