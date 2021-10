Unfall in Tempelhof

Taxi kracht mit Audi an Kreuzung zusammen – mehrere Verletzte

30.10.2021, 10:36 Uhr | t-online

Einsatzkräfte stehen an der Unfallstelle in Berlin-Tempelhof: Dort sind ein Auto und ein Taxi zusammengekracht. (Quelle: Pudwell/t-online)

In Berlin-Tempelhof ist es zu einem Unfall an einer Kreuzung gekommen. Ein Taxifahrer ist mit einem anderen Wagen zusammenstoßen. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Unfall in der Nacht: In Berlin-Tempelhof ist es am Tempelhofer Damm auf Höhe des U-Bahnhofs Paradestraße in der Nacht zum Samstag zu einem Unfall gekommen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sind ein Audi und ein Taxi auf der Kreuzung gegen 0.10 Uhr zusammengestoßen.

Vier Menschen seien dabei verletzt worden. Notfallsanitäter und -ärzte kümmerten sich demnach vor Ort um die Verletzten, drei von ihnen mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zur Höhe ist allerdings noch nichts bekannt. Wegen der Unfallaufnahme war der Tempelhofer Damm für etwa eine Stunde voll gesperrt. Nun ermitteln die Beamten zur Unfallursache