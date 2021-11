Berlin

Dänemarks Königin Margrethe besucht Charité

10.11.2021, 13:15 Uhr | dpa

Dänemarks Königin Margrethe hat am ersten Tag ihrer Deutschlandreise die Berliner Charité besucht. Die 81-Jährige bekam dort am Mittwoch unter anderem ein Einsatzmobil für Schlaganfallpatienten erklärt. Auch die Geschichte des größten Universitätskrankenhauses Europas und die Pandemie waren Themen.

Die Königin ist mit ihrem Sohn Kronprinz Frederik zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Deutschland. Die beiden waren am Morgen mit dem Flugzeug gelandet und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden.

Charité-Chef Heyo K. Kroemer erhofft sich infolge des Besuchs eine engere Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Deutschland auf dem Bereich der Medizin. "Dänemark hat in Teilen ein Gesundheitssystem, von dem wir sehr viel lernen können", sagte der Vorstandsvorsitzende des Klinikums. Insbesondere im digitalen Bereich sei das Gesundheitssystem dort weit entwickelt.

Eine Delegation, zu der auch Wirtschaftsvertreter gehören, begleitet den viertägigen Deutschlandbesuch. Nach der Charité wollten sich die Royals noch das Humboldt Forum anschauen, das neue Kulturzentrum an der Museumsinsel. Am Nachmittag ist ein Besuch am Brandenburger Tor vorgesehen. Am Freitag reist Margrethe dann weiter nach München. Sie ist seit fast 50 Jahren Dänemarks Königin.