Berlin

Neuer Höchststand bei der Inzidenz in Sachsen-Anhalt

12.11.2021, 09:02 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Am Freitag lag der Wert bei 269,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche und erreichte damit ein neues Rekord-Hoch, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Es ist die höchste registrierte Inzidenz in dem Bundesland seit Beginn der Corona-Pandemie. Der bisherige Höchststand von 243,1 war am 15. Januar gemessen worden.

Innerhalb von 24 Stunden kamen bis Freitag 1597 Fälle in Sachsen-Anhalt hinzu. Besonders stark vom Infektionsgeschehen betroffen war der Landkreis Altmark-Salzwedel im Norden des Landes, wo eine Inzidenz von 520 erfasst wurde.