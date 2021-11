Corona-Maßnahme in Berlin

3G-Regel in Bussen und Bahnen

23.11.2021, 15:59 Uhr | dpa

Wer ab Mittwoch mit dem ÖPNV in Berlin fahren möchte, muss geimpft, getestet oder genesen sein – und einen entsprechenden Nachweis vorzeigen können.

In Bussen und Bahnen in Berlin gilt von diesem Mittwoch an die Corona-3G-Regel – Fahrgäste müssen also geimpft, genesen oder getestet sein.

Entsprechende Nachweise könnten sowohl ausgedruckt als auch in digitaler Form auf dem Handy vorgezeigt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Anfrage mit. Die Nachweise sollen stichprobenartig kontrolliert werden. Dafür arbeite die BVG auch mit Polizei und Ordnungsamt zusammen, hieß es. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht länger als 24 Stunden zurückliege.

Dass die sogenannte 3G-Regel auch in Bussen und Bahnen gilt, hatte die Bundesregierung vergangene Woche im neuen Infektionsschutzgesetz beschlossen. Seit diesem Dienstag stehen die Änderungen im Bundesgesetzblatt und sind damit ab Mittwoch gültig.