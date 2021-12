Täter flüchtig

Mann an Heiligabend in Hostel niedergestochen

25.12.2021, 09:07 Uhr | pb, t-online

Polizist nachts in Berlin (Symbolbild): Nach einem Übergriff in einem Hostel war die Polizei in Friedrichshain im Einsatz. (Quelle: Klaus Martin Höfer/imago images)

In einem Berliner Hostel ist an Heiligabend ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein Mann niedergestochen, er musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Täter – bislang wohl erfolglos.

In Berlin ist an Heiligabend ein Mann in einem Hostel niedergestochen worden – laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurde er bei dem Angriff im Stadtteil Friedrichshain schwer verletzt.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen t-online, dass ein Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vorliegt. Weitere Details konnte er nicht nennen.



Einsatzhundertschaft in Friedrichshain: Täter auf der Flucht

Laut "Bild"-Zeitung ereignete sich der Vorfall in einem Hostel in der Boxhagener Straße, das daraufhin von einer Einsatzhundertschaft gegen 21 Uhr an Heiligabend durchsucht wurde.

Auch Hundeführer und Abschnittsbeamte seien an der Durchsuchung beteiligt gewesen, die Suche wurde jedoch eingestellt. Der Täter soll auf der Flucht sein. Die Polizei will sich am Sonntag zu dem Vorfall äußern.