Berliner Bezirksbürgermeisterin

Grünen-Politikerin erwartet Protest gegen Verkehrswende

05.01.2022, 16:09 Uhr | dpa

Clara Herrmann steht an der Frankfurter Allee in Friedrichshain: Die Grünen-Politikerin will in ihrem Bezirk mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)