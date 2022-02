Berlin

Wasserball-Nationalteam mit sechs Spandauern zur EM-Quali

15.02.2022, 13:31 Uhr | dpa

Sechs Aktive der Wasserfreunde Spandau 04 peilen mit der deutschen Nationalmannschaft die Qualifikation zur Europameisterschaft an. Die Mannschaft unter Führung des neuen montenegrinischen Bundestrainers Petar Porobic (Berlin) trifft bei dem Qualifikations-Turnier in Gruppe A vom 17.- 20. Februar im slowenischen Kranj auf Gastgeber Slowenien, Frankreich, die Schweiz und Belgien. Der Gruppensieger sowie der Zweite qualifizieren sich für das kontinentale Championat vom 27. August bis 10. September in Split.

Das Spandauer Sextett besteht aus Marko Stamm, Maurice Jüngling, Marin Restovic, Denis Strelezkij, Zoran Bozic und Mateo Cuk. Torwarttrainer des Nationalteams ist Spandau-Legende Peter Röhle. Neben den sechs Spandauern wurden sechs Spieler von Meister Waspo Hannover, drei vom ASC Duisburg und einer vom SV Ludwigsburg 08 berufen. Aktuell bereitet sich die Auswahl in Hannover auf die Qualifikation vor.