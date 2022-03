Berlin

Raser beschädigt Autos: Verdacht auf verbotenes Autorennen

08.03.2022, 15:31 Uhr | dpa

Ein 25-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Tempelhof in rasanter Fahrt gleich mehrere Wagen ramponiert. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen in einem Bein und wurde von Rettungskräften ambulant behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 19-jährige Begleiterin des Rasers und die 33-jährige Fahrerin eines der beschädigten Wagen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 25-Jährige am Montagabend mit hoher Geschwindigkeit auf der Boelckestraße unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Kreuzung Rumeyplan ein Auto in selber Richtung auf der rechten Spur neben ihm touchierte. Durch die Berührung wurde er erst auf die Mittelinsel und dann wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo er den am rechten Fahrbahnrand stehenden Wagen der 33-Jährigen streifte. Er kam zum Stehen, nachdem er gegen einen weiteren Wagen geprallt war. Dabei schob er diesen noch auf ein davor abgestelltes Fahrzeug. Eine Atemalkoholmessung und ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 25-Jährigen verliefen negativ.