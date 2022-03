Berlin

Steinmeier spricht mit Flüchtlingen und Helfern

17.03.2022, 01:36 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstag (12.00 Uhr) Flüchtlinge aus der Ukraine und Helfer am Berliner Hauptbahnhof. Zuerst ist in einem großen Zelt vor dem Bahnhof ein Gespräch mit Frauen und Männern, die vor dem Krieg flohen, geplant. Anschließend steht ein Treffen mit freiwilligen und professionellen Helfern an. Am 7. März hatte Steinmeier bereits ein jüdisches Zentrum in Berlin besucht, in dem 100 Kinder und Jugendliche aus einem Kinderheim in der Ukraine betreut wurden.