Protest gegen Russland

Tausende legen sich vor Reichstag: "Es hat mein Herz gebrochen"

"Keine Geschäfte mit Russland": Tausende haben sich zu diesem Motto auf der Wiese vor dem Berliner Reichstag versammelt, darunter viele Ukrainer. Am Ende flossen Tränen.

Ein vielstimmiges "EM-BAR-GO" schallt lautstark dem Reichstag entgegen. Aus Protest gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und das Ausbleiben eines Gas-Embargos haben sich hier einige Tausend Menschen am Mittwoch versammelt. Mit einem sogenannten Menschenteppich sollte an die getöteten Menschen erinnert werden, hieß es in einer Ankündigung der Demonstration am Reichstagsgebäude. Angemeldet zu dem Protest der "Allianz Ukrainischer Organisationen" waren 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine von ihnen ist Marina Dovgal. Die 18-Jährige stammt aus Charkiv, sie konnte mit einem Teil ihrer Familie nach Deutschland fliehen. "Es ist mir wichtig, mein Land weiterhin zu beschützen, auch wenn ich im Ausland bin", erklärt sie. "Deshalb bin ich heute hier." Ihre Eltern seien immer noch in der Ukraine, um sie mache sie sich Sorgen. Es ist Dovgal wichtig, ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen, gegen Putin.



Marina Dovgal mit einem selbstgestaltenen Regenschirm mit Herzen in den Farben der Ukraine: Die 18-Jährige möchte weiter ihr Land beschützen, auch wenn sie nach Deutschland floh. (Quelle: Jannik Läkamp)



Demo in Berlin: "Russland muss diesen Krieg verlieren, koste es, was es wolle"

Auch Dietmar K. hat sich den Demonstranten angeschlossen. Mit dabei eine große Flagge der Ukraine. "Ich bin heute hier, weil spätestens seit Butscha klar ist, dass der Faschismus durch Russland nach Europa kommt. Russland muss diesen Krieg verlieren, koste es was es wolle", so der 56-Jährige. "Putins Argumentation für den Krieg ähnelt der Hitlers. Russland ist eine Nation, die anderen Ländern ihr Lebensrecht abspricht." Es sei Zeit, dass sowohl Bürger als auch Politik den vollen Ernst der Lage erkennen. Das sei noch immer nicht geschehen. Seine Forderung: Die ukrainische Armee wesentlich stärker unterstützen als jetzt. "Die Russen bestimmen die Eskalationsstufe. Die Ukrainer müssen da mithalten können."

Dietmar K. mit einer ukrainischen Flagge: "Der Konflikt kann die EU einen." (Quelle: Jannik Läkamp)



Bilder aus der Kleinstadt Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden wurden, sorgen seit dem Wochenende weltweit für Entsetzen. Die Ukraine ist überzeugt, dass russische Soldaten in der Stadt schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Moskau bestreitet das.

Anna Tymoschuk vor dem Reichstag: Die 34-Jährige stammt aus Butscha, in dem russische Truppen zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. (Quelle: Jannik Läkamp)



"Als der Krieg begann, wurden wir mit Bomben geweckt." Anna Tymoschuk stammt aus Butscha. Irgendwie konnte sie nach Deutschland fliehen. Einer ihrer Nachbarn wurde in dem Massaker, für das die Stadt traurige Berühmtheit erlangte, ermordet. "Es ist ein Desaster, es hat mein Herz gebrochen", erzählt sie. "Butscha war so eine schöne Stadt. Ich hatte ein gutes Leben dort. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jemals wieder dahin zurückkann." Als sie das sagt, stocken ihr die Worte, sie kann kaum weitersprechen. "Deshalb protestiere ich heute. Es ist das Mindeste, was ich für mein Land tun kann."

"Millionen von Euro finanzieren die russische Kriegsmaschine"

Oleksandra Keudel mit einer ukrainischen Flagge. Die 35-Jährige hat die Protestaktion mitorganisiert. (Quelle: Jannik Läkamp)



Oleksandra Keudel ist eine der Mitorganisatoren der Protestaktion. "Wir können nicht tatenlos den Kriegsverbrechen zuschauen, die Russland begeht", erklärt die Politikwissenschaftlerin. "Sie zielen auf Zivilisten und machen unaussprechliche Sachen mit ihnen. Als wären wir keine Menschen." Deshalb habe sie zu dieser Aktion aufgerufen. Aber auch deshalb, weil immer noch deutsches Geld Richtung Russland fließt. "Wir stehen hier, weil Deutschland und die EU für diese Kriegsverbrechen zahlen. Weil Millionen von Euro für Gas die russische Kriegsmaschine finanzieren."

Demonstranten liegen mit gefesselten Händen vor dem Reichstag: Insgesamt zehn Minuten dauerte die stille Andacht. (Quelle: Jannik Läkamp)



Kurz nach Start der Kundgebung war die Reichstagswiese mit Tausenden Menschen gefüllt. Sie skandierten: "Embargo für russisches Gas und Öl". Auch Berichte von Menschen aus dem Kriegsgebiet wurden vorgelesen. Viele waren in den Nationalfarben der Ukraine gekleidet und hatten sich rote Tränen unter die Augen geschminkt.



Doch während der Reden gab es auch echte Tränen, sowohl auf der Bühne als auch unter den Zuhörern. Schließlich legten sich die Demonstranten für zehn Minuten auf den Boden, wobei sie die Augen schlossen oder die Hände auf dem Rücken legten, als seien sie gefesselt – genau so, wie einige der Opfer in Butscha.