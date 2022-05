Pussy-Riot-Aktivistin nach Flucht: Hoffnung auf Freiheit

Aljochina (33) sagte weiter, man m├╝sse gegen Putin und seine Verbrechen wie den Krieg in der Ukraine ank├Ąmpfen und nicht aufh├Âren, zu protestieren, und den Opfern wie den ukrainischen Fl├╝chtlingen helfen. Daf├╝r wolle sie auf Konzerttour gehen mit ihren Mitk├Ąmpferinnen. Diese Tour sei schon im vergangenen Jahr geplant worden, sagte Aljochina am Mittwoch dem Sender Flux FM. Auch das sei ein Grund f├╝r die Flucht aus Russland gewesen. An diesem Donnerstagabend (12. Mai) ist ein Konzert in Berlin im Funkhaus in der Nalepastra├če in Sch├Âneweide geplant.