Unbekannte haben in Berlin-Neuk├Âlln alle vier Reifen eines Zivilautos der Polizei zerstochen. Die Polizisten waren am Mittwochabend in der Schudomastra├če im Einsatz, um einem Hehlereiverdacht nachzugehen, sagte eine Sprecherin. Zum Zeitpunkt der Attacke befanden sich die Ermittler nicht am Polizeiwagen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte die Sprecherin.