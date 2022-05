Gewerkschaft pocht auf Zusagen des Bundes für Raffinerie PCK

In der EU wird ├╝ber ein ├ľl-Embargo gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine diskutiert. Die Raffinerie PCK geh├Ârt mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft und verarbeitet in erster Linie russisches ├ľl aus der Druschba-Pipeline. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) sucht neue Lieferwege f├╝r Schwedt ├╝ber Rostock und ├╝ber Danzig in Polen. Damit w├╝rden nach Sch├Ątzungen aber nur 60 bis 70 Prozent der bisherigen Leistung der Raffinerie erreicht. Habeck setzt zugleich auf Finanzhilfen f├╝r m├Âgliche Mehrkosten nach der Umstellung und auf die Option einer Treuhandstruktur anstelle des Betreibers Rosneft Deutschland .

Der Wirtschaftsminister hatte bei einem Besuch in Schwedt gesagt, es sei immer darum gegangen, den Standort m├Âglichst vollumf├Ąnglich zu erhalten. Langfristig geht es f├╝r die Raffinerie um einen m├Âglichen ├ťbergang zu Wasserstoff. Die IG BCE werde die weiteren Schritte der Bundesregierung genau verfolgen, k├╝ndigte Bezirksleiter Erler an. Auch die Brandenburger Landesregierung unterst├╝tzt einen Erhalt. Ministerpr├Ąsident Dietmar Woidke (SPD) hatte davor gewarnt, dass bei einem Embargo die Versorgungssicherheit in Teilen Ostdeutschlands in Gefahr ist. 90 Prozent der Autos in Berlin und Brandenburg fahren laut PCK mit Kraftstoff aus Schwedt. Der Unternehmensverband Berlin-Brandenburg und die Unternehmervereinigung Uckermark fordern die Ablehnung eines ├ľl-Embargos.