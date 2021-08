Bielefeld

Bielefeld mit zwei Neuzugängen: Sechs weitere auf der Bank

14.08.2021, 15:09 Uhr | dpa

Mit zwei Neuzugängen in der Startelf und gleich sechs weiteren auf der Bank geht Arminia Bielefeld in das erste Saisonspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg. Trainer Frank Kramer bietet den Ex-Schalker Alessandro Schöpf im Mittelfeld und den vom FC Sochaux geholten Stürmer Brian Lasme von Beginn an auf. Auch Kapitän Fabian Klos (33) steht trotz der vielen Verpflichtungen in der Offensive in der Startelf.

Dafür sitzen Janni Serra (vorher Kiel), Florian Krüger (Aue) und der in dieser Woche verpflichtete Robin Hack (Nürnberg) zunächst draußen. Auch Guilherme Ramos (CD Feirense), Patrick Wimmer (Austria Wien) und der ohnehin als Ersatzkeeper geholte Stefanos Kapino (Bremen) nehmen auf der Bank Platz.

Freiburg hatte in diesem Sommer keinen externen Zugang verpflichtet. Trainer Christian Streich sagte dazu am Samstag im TV-Sender Sky: "Um die Wünsche geht es nicht so von mir, wir schauen, ob es geht, ob noch was Sinn macht. Wir würden uns freuen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle noch eine Ergänzung hätten."