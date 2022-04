Rucksack mit Bargeld entrissen

Unbekannte rauben Seniorin in Waschsalon aus

15.04.2022, 14:25 Uhr | dpa

Bei einem Überfall in Bremen ist eine ältere Dame verletzt worden. Unbekannte entrissen der 79-Jährigen ihren Rucksack voller Bargeld. Zuvor hatten sie die Frau offenbar ausgespäht.

Zwei unbekannte Männer haben einer 79-jährigen Frau in Bremen eine hohe Summe Bargeld geraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau das Geld am Vortag abgehoben und in ihren Rucksack gesteckt. Nach Angaben der Polizei deutet vieles darauf hin, dass sie dabei beobachtet wurde.

Die Frau fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter und setzte sich unterwegs für eine Verschnaufpause in einen Waschsalon. Plötzlich erschienen zwei 20 bis 30 Jahre alte Männer und entrissen ihr den Rucksack. Die Frau versuchte noch, ihn festzuhalten, stürzte und wurde leicht verletzt.



Die Täter entkamen zu Fuß. Die Höhe der erbeuteten Summe wurde nicht genannt.