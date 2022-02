Leipzig

Blitzer-Bußgelder spülen Millionen in Kassen der Großstädte

15.02.2022, 05:17 Uhr | dpa

Geblitzte Autofahrer haben im vergangenen Jahr mehrere Millionen Euro in die Kassen der drei sächsischen Großstädte gespült. In Leipzig waren es Bußgelder in Höhe von fast 6,2 Millionen Euro, wie das Ordnungsamt mitteilte. Die Messstationen blitzten rund 174.000 Mal wegen zu hoher Geschwindigkeit und rund 17 800 Mal, weil jemand bei Rot über die Ampel fuhr. 2020 fuhren noch rund 190.600 Menschen zu schnell und fast 15.700 bei Rot an einer der Blitzanalagen vorbei.

Auch in der Landeshauptstadt Dresden schrumpfte die Zahl der geblitzten Geschwindigkeitsverstöße und die damit verbundenen Einnahmen im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Demnach sind 2021 mit rund 2,7 eine halbe Million Euro weniger eingenommen worden als noch in 2020. Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße ging von rund 122.800 auf 109.700 zurück.

Eine gegenläufige Entwicklung verzeichnete Chemnitz. Die Stadt nahm 2021 rund 3,8 Millionen Euro und damit etwa 400.000 Euro mehr ein als im Vorjahr durch geblitzte Geschwindigkeitsverstöße. Die Zahl der Verstöße stieg um rund 22.700 auf 149.700.

Mit Blick auf das laufende Jahr wird in Dresden mit Mehreinnahmen durch Bußgelder nach Geschwindigkeitsverstößen gerechnet. Seit November vergangenen Jahres gilt ein neuer Bußgeldkatalog, der Temposünder deutlich stärker als zuvor zur Kasse bittet. Die Stadt Leipzig ließ sich dahingehend auf keine Prognose ein. "Die Entwicklung der Bußgeldeinnahmen orientiert sich nicht allein an der jeweils geltenden Bußgeldkatalogverordnung, sondern ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig", hieß es aus dem Rathaus. Eine seriöse Einschätzung könne daher nicht abgegeben werden. In Chemnitz äußerte man sich nicht zu den Erwartungen.